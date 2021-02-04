На орбиту Земли отправлены еще 60 микроспутников.

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink. Об этом сообщается в пресс-службе американской компании. Специалисты уточнили, что в носителе Falcon 9 находились 60 микроспутников сети. Запуск ракеты производился с платформы, расположенной на мысе Канаверал в штате Флорида в 01:19 по местному времени Восточного побережья США (09:19 по московскому времени).

Известно, что первая ступень ракеты использовалась оператором уже четыре раза. После вывода спутников на орбиту Земли она должна опуститься на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Проект Starlink предназначен для обеспечения доступа в интернет. Система развертывает на околоземной орбите больше число спутников с массой до 500 кг. В общей сложности запуск в космос 11 тысяч аппаратов обойдется компании SpaceX порядка 10 млрд долларов.

Напомним, что в мае 2019 года в космос были выведены первые 60 космических аппаратов сети Starlink.

Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался на испытаниях.

Фото и видео: SpaceX