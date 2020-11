Falcon 9 доставит на орбиту группировку из 60 космических аппаратов.

Американская компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink. Старт носителя состоялся на космодроме мыса Канаверал во Флориде. Известно, что на орбиту земли аппараты доставит Falcon 9. Ракета несет 16-й по счету группировку из 60 микроспутников проекта Starlink.

Вывод 60 спутников Starlink подтвержден заявление SpaceX

Известно, что первая ступень ракеты уже шесть раз использовалась при запусках. До данного старта первую ступень Falcon 9 никогда ранее не применяли в седьмой раз. После запуска носителя эксперты в очередной раз успешно зафиксировали спуск первой ступени ракеты на морскую платформу Of Course I Still Love You, расположенную в Атлантическом океане.

Видео: SpaceX