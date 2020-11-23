SpaceX вывела на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океана

Компания использует многократное использование ступеней ракет.

SpaceX вывела на орбиту спутник нового поколения Sentinel-6 для мониторинга уровня Мирового океана и последствия климатических изменений.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья — это 20:17 по московскому времени. Спутник вывели на расчётную орбиту примерно через 53 минуты.

Отмечается, что компания использует многократное использование ступеней ракет — это позволяет существенно уменьшить затраты на запуск аппаратов на орбиту.

Эта миссия является плодом глобального партнерства, которое необходимо для изучения нашей планеты. Томас Зурбукен, помощник директора NASA

Ранее Crew Dragon с экипажем произвел автоматическую стыковку с МКС.

Видео: Youtube/SpaceX