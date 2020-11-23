SpaceX вывела на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океана

SpaceX вывела на орбиту спутник нового поколения Sentinel-6 для мониторинга уровня Мирового океана и последствия климатических изменений.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья — это 20:17 по московскому времени. Спутник вывели на расчётную орбиту примерно через 53 минуты.
Отмечается, что компания использует многократное использование ступеней ракет — это позволяет существенно уменьшить затраты на запуск аппаратов на орбиту.
Эта миссия является плодом глобального партнерства, которое необходимо для изучения нашей планеты.
Томас Зурбукен, помощник директора NASA
Ранее Crew Dragon с экипажем произвел автоматическую стыковку с МКС.
Видео: Youtube/SpaceX
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