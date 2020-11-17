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Crew Dragon с экипажем произвел автоматическую стыковку с МКС

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Космический корабль состыковался с МКС.

Корабль Crew Dragon с экипажем осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станцией. Об этом рассказали представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, которые ведут трансляцию события. В компании SpaceX уточнили, что пилотируемая версия космического корабля рассчитана на стыковку с МКС в автоматическом режиме. Однако, как и в российских "Союзах", стыкование с объектом можно произвести вручную экипажем.

Напомним, что в миссии участвуют астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и член Агентства аэрокосмических исследований Японии Соити Ногути. Три члена экипажа уже имеют опыт космических полетов. Новичком стал Гловер.

Российский космонавт впервые полетит к МКС на корабле Crew Dragon.

Видео: NASA

Теги: crew dragon, nasa, космос, мкс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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