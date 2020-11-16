Перед вылетом в капсуле экипажа было зафиксировано незначительное падение давления.

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС c мыса Канаверал во Флориде. Трансляция велась на сайте NASA.

Изначально запускать ракету Falcon 9 вместе с пилотируемым кораблем Crew Dragon планировали 14 ноября, однако запуск пришлось перенести из-за погодных условий.

Экипаж корабля состоит из трёх астронавтов NASA - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер. Вместе с ними - астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Перед вылетом в капсуле экипажа было зафиксировано незначительное падение давления. Из-за этого техники вскрыли уже задраенный люк.

Ранее глава NASA рассказал о переговорах с Россией.

Видео: Youtube/SpaceX