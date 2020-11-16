Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС c мыса Канаверал во Флориде. Трансляция велась на сайте NASA.
Изначально запускать ракету Falcon 9 вместе с пилотируемым кораблем Crew Dragon планировали 14 ноября, однако запуск пришлось перенести из-за погодных условий.
Экипаж корабля состоит из трёх астронавтов NASA - Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер. Вместе с ними - астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Перед вылетом в капсуле экипажа было зафиксировано незначительное падение давления. Из-за этого техники вскрыли уже задраенный люк.
Ранее глава NASA рассказал о переговорах с Россией.
Видео: Youtube/SpaceX
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