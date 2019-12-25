Глава NASA рассказал о переговорах с Россией

Джим Брайденстайн заявил о переговорах с Россией по полетам на МКС.

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о переговорах с Россией о полетах на Международную космическую станцию. Эксперт уточнил, что США и РФ на данный момент не достигли договоренностей о будущих ротационных полетах на МКС на собственных кораблях. Он добавил, что в этом заинтересованы обе стороны, поэтому обсуждения продолжатся.

Мы движемся в новую эру, когда вместо покупки мест мы будем обмениваться экипажами Джим Брайденстайн, глава NASA

Напомним, что американское издание Ars Technica в мае 2020 года опубликовала информацию о том, что NASA планирует сотрудничать по космической программе по освоению Луны "Артемида" с теми государствами, которые разделяют западные ценности. В издании предположили, что Россия может удовлетворять таким условиям.

Украина присоединилась к лунной программе NASA "Артемида".

Фото: NASA