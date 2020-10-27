Джим Брайденстайн рассказал, что жидкость будет исследована в рамках миссии Artemis.

NASA подтвердило наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны. Руководитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн написал об этом в собственном Twitter-аккаунте. По словам эксперта, сведения получены при помощи стратосферной лаборатории SOFIA, организованной на базе самолета компании Boeing.

Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной поверхности Луны….Мы еще не знаем, можем ли мы использовать ее в качестве ресурса Джим Брайденстайн, глава NASA

Джим Брайденстайн подчеркнул, что анализ жидкости на естественном спутнике Земли будет осуществлен в рамках миссии Artemis. Ученые определили, что молекулы воды найдены в кратере Клавиуса, считающийся одним из крупнейших, который можно увидеть с Земли. Предположительно, жидкость находится на поверхности Луны в небольших концентрациях. Для сравнения, пустыня Сахара имеет в 100 раз больше жидкости, чем Луна.

В NASA сравнили добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

Видео: Twitter / @JimBridenstine