В NASA сравнили добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца

Джим Брайденстайн объяснил, почему добывать ископаемые на Луне - легально.

Глава NASA Джим Брайденстайн сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца. Глава национального американского космического агентства заявил о том, что добывать полезные ископаемые на спутнике Земли - абсолютно законно. Это соответствует положениям Договора о космосе, подписанном в 1967 году.

Специалист подчеркнул, что рассматривать Луну нужно также, как использование океанов на Земле. Он объяснил, что то, что Вашингтон будет добывать ресурсы на спутнике не означает, что Луна будет принадлежать США. Однако когда человек прилагает усилия или капитал для того, чтобы "выловить тунец в воде", то пойманный ресурс становиться вашей собственностью.

Напомним, что ранее эксперт говорил о том, что на Луне требуется установить нормы поведения, которые соответствуют американским ценностям.

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