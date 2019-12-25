Yазвание программы отсылает к имени сестры-близнеца Аполлона и богини Луны.

Украина присоединилась к лунной программе NASA "Артемида" по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway. Это уже девятое государство, подписавшее данный договор. Об этом рассказали в NASA.

Помимо Луна, программа исследует Марс, кометы и астероиды и ищет пути их применения в мирных целях. Заявляется, что Украина имеет все научно-технические возможности, а также опыт, который позволяет стать ей частью программы.

Отметим, что название программы отсылает к имени сестры-близнеца Аполлона и богини Луны.

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Фото: pixabay.com.