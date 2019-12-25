NASA охарактеризовало астероид как "потенциально опасный".

К Земле приблизился потенциально опасный астероид 2020 ST1. Его размер длина составляет 350 метров — это примерно в три раза больше, чем длина футбольного поля. Об этом сообщает издание "Профиль".

Астероид приблизится к Земле 14 ноября, сейчас он пересекает солнечную систему. Скорость объекта 8 километров в секунду - или более 29 тысяч километров в час.

NASA охарактеризовало астероид как "потенциально опасный" — на основе изученных данных. При этом известно, что объект пройдёт достаточно далеко от Земли. Расстояние между ним и нашей планетой составит примерно семь миллонов километров.

Ранее мы писали, что на угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление.

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