Небесное тело может столкнуться с Землей в 2068 году.

На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление. Об этом рассказали представители Института астрономии Гавайского университета. Они нашли изменения в небесном теле, которые могут повлиять на вероятность его столкновения с планетой в 2068 году.

В ходе исследования ученые выяснили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров ежегодно. Это происходит из-за эффекта Ярковского. При нем астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности. Ранее специалисты полагали, что потенциальное столкновение с землей в 268 году невозможно. Теперь придется организовывать дополнительные наблюдения, чтобы оценить вероятность негативного исхода.

Напомним, что астероид Апофис обнаружили в 2004 году. В длину он имеет 325 метров. Ранее было заявлено, что с вероятностью в 2,9% небесное тело столкнется с Землей в 2029 году. Позже угроза была исключена. Ученые подсчитали, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Летящий к Земле астероид оказался ступенью американской ракеты 1966 года.

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