"2020 SO" оказался частью разгонного блока "Центавр".

Летящий к Земле астероид оказался ступенью американской ракеты 1966 года. Ранее ученые говорили о том, что на орбите планеты может появиться "новая Луна". Объект зафиксировал телескоп на Гавайях. Ученые тогда смогли установить, что объект имеет приблизительную длину в восемь метров. Ему дали название "2020 SO" и назвали астероидом. Сейчас эксперты установили, что приближающийся к Земле объект на самом деле является частью разгонного блока "Центавр", который был запущен на Луну 54 года назад при помощи аппарата "Сервейер-2". Во время миссии произошла авария, поэтому один из двигателей не получилось зажечь. Из-за этого аппарат начал падать на Луну, а ракета пролетела мимо естественного спутника Земли и вышла на солнечную орбиту.

Я очень взволнован этим. Я уже несколько десятилетий занимаюсь тем, чтобы найти обломки конкретной ракеты. На мой взгляд, это первый случай, когда все детали совпадают с реальным известным запуском Пол Чодас, эксперт NASA по астероидам

Сейчас объект приближается со скоростью в 2400 километров в час. Эта скорость была достаточно медленной для астероида. Сейчас известно, что обломок ракеты проведет на орбите планеты четыре месяца. Затем он вернется к своей орбите вокруг Солнца. Ранее объект уже подлетал к Земле. Это происходило к 1984 и 2002 годах.

"Чанъэ-4" измерила уровень радиации на поверхности Луны.

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