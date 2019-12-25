Вокруг орбиты Земли будет кружиться объект под названием 2020 SO.

Новая Луна появится у Земли в октябре. Об этом сообщили ученые в публикации для Science Alert. Исследователи объяснили, что периодически к планете подлетают небольшие астероиды, которые несколько месяцев могут вращаться на орбите из-за гравитации. Официально подтверждено два таких случая: 2006 RH120 (2006-2007 годы) и 2020 CD3 (2018-2020 годы).

Ученые заметили новое небесное тело, которое получило название 2020 SO. Он движется в сторону Земли. Согласно проведенным расчетам, объект достигнет цели в октябре текущего года и останется на орбите до мая 2021 года. Затем его ждет дальнейшее путешествие. Отдельные характеристики объекта говорят о том, что он может иметь антропогенное происхождение, а не естественное. Его орбита напоминает земную, но период вращения вокруг Солнца составляет чуть более одного земного года. При этом скорость 2020 SO значительно ниже скорости обычного астероида.

Предположительно, 2020 SO - космический мусор. Он может быть ступенью ракеты "Атлас-Центавр", запущенной в 1966 году. Она должна была доставить на Луну беспилотный аппарат, но потерпела крушение. Длина объекта совпадает с данными CNEOS NASA (от 6,4 до 14 метров в длину, когда ступень Кентавра - составляла 12,68 метра в длину).

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