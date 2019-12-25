"Роскосмос" хочет сделать запуски аппаратов на Луну ежегодными.

Дмитрий Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" заявил в интервью для "РИА Новостей". По словам чиновника, России следует ежегодно проводить запуски на спутник земли автоматических космических аппаратов. Это позволит специалистам отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции.

Мы должны получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году? Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что первая в современной истории РФ отправка межпланетного посадочного аппарата "Луна-25" запланирована на 2021 год. В 2024 году "Роскосмос" готовит пуск орбитального аппарата "Луна-26", а в 2025 году – посадочной станции "Луна-27".

Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы.