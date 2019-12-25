NASA хочет видеть "Роскосмос" среди создателей проекта Gateway.

США пригласили Россию на Луну. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" со ссылкой на меморандум от NASA. Американские специалисты предлагают РФ принять участие в создании международной окололунной станции Gateway.

По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США пресс-служба "Роскосмоса"

Чиновники отметили, что российская государственная корпорация подготавливает собственную позицию. В ней эксперты предложат свои условия, а также формат, в котором российская компания сможет участвовать в создании Gateway. После этого документ будет направлен для изучения в NASA.

Напомним, что в декабре 2019 года Дмитрий Рогозин объявил о том, что Россия хочет вернуться к переговорам по участию в проекте Gateway.

Россия сядет на Луну в 2021 году.