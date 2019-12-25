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США пригласили Россию на Луну
Сегодня, 13:53
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lesjasap

США пригласили Россию на Луну

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NASA хочет видеть "Роскосмос" среди создателей проекта Gateway. 

США пригласили Россию на Луну. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" со ссылкой на меморандум от NASA. Американские специалисты предлагают РФ принять участие в создании международной окололунной станции Gateway. 

По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США

пресс-служба "Роскосмоса"

Чиновники отметили, что российская государственная корпорация подготавливает собственную позицию. В ней эксперты предложат свои условия, а также формат, в котором российская компания сможет участвовать в создании Gateway. После этого документ будет направлен для изучения в NASA.

Напомним, что в декабре 2019 года Дмитрий Рогозин объявил о том, что Россия хочет вернуться к переговорам по участию в проекте Gateway.

Россия сядет на Луну в 2021 году.

Теги: gateway, nasa, луна, наса, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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