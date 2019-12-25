"Чанъэ-4" измерила уровень радиации на поверхности Луны

Китайский аппарат измерил уровень ионизирующего излучения, который может сказаться на здоровье астронавтов.

Китайский аппарат "Чанъэ-4" измерил уровень радиации на поверхности Луны. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances. Специалисты смогли проанализировать уровень излучения, которому подвергнутся люди, которые отправятся на естественный спутник Земли. Данные предыдущих миссий, включая американскую программу "Аполлон", не включали в себя такие сведения.

Уровни радиации, которые мы измерили на Луне, примерно в 200 раз выше, чем на поверхности Земли, и в 5-10 раз выше, чем на борту самолета, летящего из Нью-Йорка во Франкфурт Роберт Виммер-Швайнгрубер, автор исследования

Исследователи рассказали, что на Луну действуют галактические космические лучи, а также спорадические выбросы солнечных частиц, нейтроны и гамма-лучи. Длительное воздействие данных факторов может вызвать у человека проблемы со здоровьем, включая формирования онкологии, катаракты и дегенеративных заболеваний центральной нервной системы.

На Луне дневная доза ионизирующего излучения в среднем составляет 1369 микрозиверт. Этот показатель в 2,6 раза выше, чем на борту МКС.

Новая Луна появится у Земли в октябре.

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