NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis

Джеймс Брайденстайн рассказал о трех этапах миссии.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства утвердило обновленный план лунной программы Artemis. NASA представило обновленный план по организации проекта. Согласно документу, первый этап программы запланирован на 2021 год, второй - на 2023 год. Об этом в рамках брифинга с журналистами сообщил глава организации Джеймс Брайденстайн.

Все элементы, которые нам нужны для успешной высадки на Луну в 2024 году, находятся в процессе реализации, и мы быстро движемся к достижению этой цели Джеймс Брайденстайн, глава NASA

Эксперт напомнил, что сама высадка человека на Луну будет проводиться в рамках третьего этапа программы. Миссия будет проведена, как и было запланировано ранее, в 2024 году.

Напомним, что Artemis 1 предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе американцы произведут облет естественного спутника Земли, но уже на корабле с экипажем.

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Видео: Youtube/WordsmithFL, NASA