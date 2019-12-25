На астероида могут быть залежи карбонатов с минералами.

На астероиде Бенну нашли следы потоков воды. Об этом рассказали авторы исследования. Они проанализировали снимки зоны посадки OSIRIS-REx. В кратере Найтингейл замечена сеть тонких прожилок, которые заполнены яркими минералами. Ученые полагают, что это - залежи карбонатов, аналогичных тем, которые находятся в хондритах (распространенный вид метеоритов), но подвергнутые воздействию воды.

Если это действительно так, то это означает, что на протяжении многих тысяч или даже миллионов лет по поверхности прародителя Бенну текли потоки жидкой воды авторы работы

Напомним, что Бенну представляет из себя околоземной астероид с диаметров около 600 метров. Его открыли астрономы в 2013 году. В сентябре 2016 года NASA запустило к нему межпланетную станцию OSIRIS-REx для исследования. К орбите астероида аппарат вышел в конце декабря 2018 года.

В настоящее время американцы составили полную карту поверхности Бенну.

Военные США готовятся к падению на Землю гигантского астероида.

NASA/Goddard/University of Arizona via AP

