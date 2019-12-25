Об этом сообщил израильский канал Israel News Live.

Военные США готовятся к падению на Землю гигантского астероида. На телеканале Israel News Live появилась информация о том, американцы на протяжении четырех месяцев готовятся к падению на планету небесного тела. По сообщению СМИ, данными владеют высокопоставленные чиновники и руководство Пентагона.

Ранее в NASA заявили о возможном столкновении с космическим объектом, которое должно будет пройти через астероидное поле. Обычно от подобных катастроф Землю защищает Сатурн и Юпитер. Планеты притягивают к себе облака космического мусора. Предположительно, астероид с размером, превышающим 12-этажное здание, рухнет на Землю в сентябре 2021 года.

Некоторые эксперты заявили, что мировая общественность объявила о карантине весной, так как изначально астероид должен быть достигнуть Земли в апреле текущего года. Они добавили, что по этой же причине чиновники сообщают, что осенью должна начаться вторая волна коронавируса.

Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда.