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Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда

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Ученые опровергли предположение о "водородном айсберге" в космосе.

Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда. К такому выводу пришли ученые в работе, опубликованной в издании The Astrophysical Journal Letters. Американские и южнокорейские исследователи основываются на результатах моделирования водородного льда в условиях космоса. Специалисты опровергли предположение о том, что особенности  движения небесного тела связаны с реактивным выгоранием молекулярного водорода.

Тепловая сублимация путем столкновительного нагрева в молекулярных облаках может разрушить водородные айсберги размером с Оумуамуа еще до их выхода в межзвездную среду"

доктор Абрахам Лоеб, профессор естественных наук в Гарвардском университете

Напомним, что Оумуамуа — это первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он открыт в октябре 2017 года. Сначала его классифицировали как астероид, но позже стало известно о том, что он обладает негравитационным ускорением, свойственным кометам.

СССР запустил к Венере станцию "Венера-7" 50 лет назад.

Видео: YouTube / Grunge, NASA

Теги: астероид, водородный лед, космос, наука, оумуамуа, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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