Ученые опровергли предположение о "водородном айсберге" в космосе.

Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда. К такому выводу пришли ученые в работе, опубликованной в издании The Astrophysical Journal Letters. Американские и южнокорейские исследователи основываются на результатах моделирования водородного льда в условиях космоса. Специалисты опровергли предположение о том, что особенности движения небесного тела связаны с реактивным выгоранием молекулярного водорода.

Тепловая сублимация путем столкновительного нагрева в молекулярных облаках может разрушить водородные айсберги размером с Оумуамуа еще до их выхода в межзвездную среду" доктор Абрахам Лоеб, профессор естественных наук в Гарвардском университете

Напомним, что Оумуамуа — это первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он открыт в октябре 2017 года. Сначала его классифицировали как астероид, но позже стало известно о том, что он обладает негравитационным ускорением, свойственным кометам.

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Видео: YouTube / Grunge, NASA