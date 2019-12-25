СССР запустил к Венере станцию "Венера-7" 50 лет назад

Советский аппарат стал первым приземлившимся на поверхность планеты.

СССР запустил к Венере научную станцию "Венера-7" 50 лет назад. Это аппарат первым совершил мягкую посадку на данную планету, а также прислал сигнал с ее поверхности.

Напомним, что первым устройством, отправленным на Венеру считается "Венера-1". Миссия направилась на планету еще до полета Юрия Гагарина в космос - 12 февраля 1961 года. Исследователи не смогли выполнить программу полета из-за потери связи со станцией.

20 мая того же года безмолвно прошла в 100 тысячах километров от Венеры, превратившись в одного из многих скитальцев Солнечной системы Борис Черток, коллега Сергея Королева

"Венере-7" повезло больше, так как аппарат сел на планету. Однако у него порвался парашют. В то время ученые не знали о сернокислотных облаках, оказывающих неблагоприятное воздействие. Благодаря устройству СССР смогла получить первенство в вопросе изучения небесного тела. Советские исследователи получили первыми снимки с поверхности Венеры.

К настоящему времени на Венере находилось уже 27 космических аппаратов. В список попали 19 устройств СССР, 6 - от США. В 2005 году на планету направлена европейская станция Venus Express, в 2010 году - японский аппарат "Акацуки".

В атмосфере Венеры может существовать жизнь.