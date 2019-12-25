Ученые заявили, что привычные формы жизни для земли на планете быть не могут.

В атмосфере Венеры может существовать жизнь. Об этом сообщили ученые из научного издания Astrobiology. Представители Массачусетского технологического института в США рассказали, что планета имеет плотную кислотную атмосферу. Ранее предполагалось, что в таких условиях не может быть никакой жизни.

Астробиологи определили, что на самом деле Венера раскалена только у поверхности планеты. Там температура достигает 450 градусов по Цельсию. Однако на высоте в 48-60 километров температура воздуха снижается до 50-60 градусов. В этих слоях существует вода. Согласно теории исследователей, именно в воде могут существовать внеземные микроорганизмы. Ученые не исключают, что на Венере может быть собственная форма метаболизма, которая на данный момент неизвестна науке.

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