Российский космонавт впервые полетит к МКС на корабле Crew Dragon

Эксперт объяснил, что пуск намечен на середину сентября следующего года.

Российский космонавт впервые полетит к Международной космической станции на американском космическом корабле Crew Dragon. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал эксперт в области советской и российской космонавтики Анатолий Зак. По словам специалиста, пуск ракеты запланирован на середину сентября 2021 года.

Зак объяснил, что полет с участием российского космонавта состоится в рамках третьей космической миссии проекта Crew Dragon. Использование корабля для доставки на МКС может привести к росту численности экипажа на околоземной станции. Там могут разместиться в общей сложности 14 человек.

Напомним, что запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года.

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