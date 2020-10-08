На красную планету ее могли занести земные станции и роверы.

Российский космонавт заявил, что на Марсе уже есть жизнь. Об этом во время телемоста с Центральной Америкой, который был организован центром "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, заявил Олег Артемьев. По словам специалиста, человечество уже занесло жизнь на красную планету во время отправки на нее автоматических станций и роверов.

Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса - как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин - все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы Олег Артемьев, российский космонавт

Эксперт уточнил, что несмотря на то, что на Марсе не земные условия, микроорганизмы способны выжить и постепенно эволюционировать. Такую возможность доказал эксперимент "Тест", проводимый на базе МКС в открытом космосе.

В подледном антарктическом озере обнаружен новый вид микробов.

Видео: YouTube / Parlamento Centroamericano