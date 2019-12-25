Орбиту МКС уменьшат на 1,3 км перед запуском "Союза МС-17"

Корректировка произойдет в 11:26 часов 7 октября.

Орбиту Международной космической станции уменьшат на 1,3 км перед запуском "Союза МС-17". Об этом сообщили представители пресс-службы "Роскосмоса". Орбита будет скорректирована 7 октября благодаря двигателям грузового корабля "Прогресс МС-14", который в настоящее время пристыкован к российскому космическому модулю "Звезда".

С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 7 октября запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции пресс-служба госкорпорации

Эксперты объяснили, что двигатели "Прогресса" заработают в 11:26 часов по московскому времени. Они будут работать 412,9 секунд. В результате изменения орбита МКС составил около 418,6 км над поверхностью нашей планеты. Изначально специалисты хотели поднять орбиту на 400 км, но планам помешал появившийся в сентябре космический мусор. МКС пришлось от него уклоняться.

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