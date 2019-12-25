Они хотят использовать лавовые тоннели на естественном спутнике Земли.

Японские ученые нашли способ строительства городов на Луне. Об этом в интервью "РИА Новостям" сообщил представитель Института радиологических исследований Сатоси Кодайра. Ученый отметил, что создание вертикальных лавовых тоннелей на естественном спутнике Земли поможет человечеству не только в строительстве баз для людей, но и целых городов. Эксперт отметил, что такие тоннели на Луне образовались от извержений вулканов в далеком прошлом. Они способны защитить от радиации и падающих метеоритов.

На поверхности Луны уровень радиации выше, чем на МКС, и думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает ее невозможной Сатоси Кодайра, японский ученый

Эксперт уточнил, что вертикальная трубка на Луне меняет ситуацию. Кроме защиты от метеоритов и радиации тоннели сохраняют постоянный температурный режим, важный для человека.

Япония планирует к 2035 году построить на Луне водородный завод.

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