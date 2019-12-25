Япония планирует к 2035 году построить на Луне водородный завод

Токио также создаст окололунную космическую станцию.

Япония планирует к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива. Об этом рассказали местные журналисты из агентства Kyodo. В СМИ уточнили, что предприятие должно располагаться в районе южного полюса естественного спутника нашей планеты. Именно там находятся залежи льда.

В Японии напомнили, что специалисты будут создавать водородное топливо, а также получать кислород и водород. Последний необходим также для обеспечения передвижений по самой Луне, между орбитой Земли и окололунной космической станцией. Данный проект позволит Токио снизить стоимость транспортировки топлива с Земли до Луны.

Япония готова стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.

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