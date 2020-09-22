Об этом на заседании СБ ООН заявил глава МИД Токио.

Япония готова стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили дипломаты. Они опубликовали на YouTube-канале внешнеполитического ведомства заявление Токио, сделанное во время послания на заседании 77-летия ООН.

Нельзя больше откладывать реформу СБ. Созданная система не может полноценно выполнять предписанные ей задачи. Я убежден, что страны-члены, обладающие возможностью и намерением взять на себя ответственность, должны присутствовать в расширенном СБ Мотэги, глава МИД Японии

Министр отметил, что Япония готова эффективно и репрезентативно выполнять обязанности в качестве постоянного члена Совета Безопасности ради стабильности ситуации в мире.

Напомним, что сейчас в состав СБ входят 15 государств. Пять из них являются постоянными членами совета (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), 10 - непостоянными, избираемыми на два года.

МИД Японии высказался о судьбе мирного договора с Россией.

Видео: YT / 外務省 / MOFA