Япония отложила первый запуск новой ракеты-носителя из-за проблем с двигателем

Запуск тяжелой ракеты H-3 состоится по новому графику в апреле 2021 года.

Япония отложила первый запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H-3 из-за проблем с двигателем первой ступени. Об этом рассказало японское агентство аэрокосмических исследований. Эксперты пояснили, что старт ракеты был запланирован на конец финансового года. Он перенесен на апрель 2021 года. Второй запуск состоится годом позже.

Напомним, что ракета H-3 будет самой мощной ракетой за всю историю космической программы страны. Высота носителя достигает 63 метров. Это на 10 метров больше, чем у предшественника - H-2A. Разработчики увеличили грузоподъемность ракеты в полтора раза (с 4,6 до 7 тонн). Также новая ракета может вдвое сократить расходы на запуски в космос, что увеличит шансы Японии на рынке международных коммерческих спутниковых пусков.

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Видео: YouTube / JAXA | 宇宙航空研究開発機構

