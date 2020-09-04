Пользователи Hokkaido Shinbun призвали Японию забрать "северные территории".

Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на публикацию в издании Hokkaido Shinbun. Иностранное СМИ обратило внимание на то, что Минобороны РФ создала портал с архивными документами и снимками, посвященный 75-летию завершения Второй мировой войны, а также освобождению Курильских островов.

В комментариях к статье японцы возмутились ситуацией. Один из пользователей написал, что Япония заявила о капитуляции 15 августа 1945 года, а операция по высадке десанта на Шумшу началась 18 августа.

Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все японский читатель

Еще один японец отметил, что Россия давно хочет получить Хоккайдо. По его мнению, российские ракеты нацелены на эту территорию. Оружие размещено на четырех военных базах, расположенных на "северных островах".

Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России японский пользователь

Еще один читатель заметил, что за свои действия Россия должна ответить. Он не понимает, почему страны-победительницы при ООН "ни слова не говорят в адрес РФ".

Главный кандидат на пост премьера Японии пообещал продолжить курс Абэ по Курилам.

Видео: МИД России