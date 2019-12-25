Главный кандидат на пост премьера Японии пообещал продолжить курс Абэ по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии считается основным претендентом на пост премьер-министра страны.

Главный кандидат на пост премьера Японии Есихидэ Суга пообещал продолжить курс Абэ по вопросу Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс.

Агентство Bloomberg цитирует слова Суги о разногласиях с Россией по островам. Он заверил, что никаких изменений в политике не последует. Кроме того, Суга придерживается той же позиции касательно мирного договора с Россией. Если он станет премьером, то политика, которой придерживался Синдзо Абэ останется без изменений, в том числе, в сфере экономики.

Напомним, Синдзо Абэ начал новый экономический курс. Он назвал его "абэномика". По этому курсу Япония должна выйти из затянувшегося периода стагнации. Недавно премьер-министр объявил об отставке по состоянию здоровья.

Ранее мы сообщили, что Дмитрий Медведев назвал напрасным то, как Токио реагирует на российскую активность на Курилах.