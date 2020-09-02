Медведев: Токио напрасно так реагирует на активность РФ на Курилах

Дмитрий Медведев рассказал, чо Россия стремится к заключению мирного договора с Японией.

Дмитрий Медведев назвал напрасным то, как Токио реагирует на российскую активность на Курилах. Об этом заместитель руководителя Совета Безопасности России заявил в рамках онлайн выступления перед участниками молодежного форума "ОстроVа-2020".

Чиновник отметил, что Москва не откажется от национальных и геополитических приоритетов. По словам Медведева, ситуация в регионе Курильских островов всегда оставалась сложной, так как Япония реагирует на любую деятельность России на островах.

Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты останутся при нас. Мы их не изменим Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза России

Бывший премьер-министр России рассказал, что введение конституционной нормы о защите территориальной целостности РФ призвана облегчить переговоры с Японией о мирном договоре. Медведев подчеркнул, что Кремль стремится к дружественным отношениям с Токио, а также экономическому сотрудничеству.

Медведев назвал самое красивое место в России.

Видео: Youtube/Федеральное агентство по делам молодежи