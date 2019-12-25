Чиновник оценил красоты Дальнего востока и Сахалина.

Дмитрий Медведев назвал самое красивое место в России. Об этом заместитель главы Совета безопасности России рассказал участникам молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020". По словам чиновника, Сахалин можно считать одним из самых красивых мест РФ.

Завидую вам, что вы сейчас находитесь в таком чудесном месте. Я сам там много раз бывал и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и на Курилах, в разных местах. Вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты Дмитрий Медведев, замруководителя Совбеза РФ

По словам Медведева, большое значение для региона имеет погода, так как красоты Дальнего Востока и Сахалина лучше всего смотрятся в благоприятных для наблюдений условиях.

Медведев оценил опасности углеродного налога Евросоюза.