Политик назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев оценил опасности углеродного налога Евросоюза. Об этом стало известно на совещании, посвященном обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

Медведев считает, что этот налог резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам. По мнению политика, это будет иметь серьезные последствия для экономики страны. Он предполагает, что пострадают "базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика".

Зампредседателя Совета Безопасности подчеркнул, что потери могут достичь миллиардов евро, а потребление отечественного сырья значительно сократится. Кроме того, этот углеродный налог противоречит нормам действующих международных соглашений.

Ранее мы сообщили, что Украина закрывает границу для иностранцев.

Видео: YouTube / Berlin Energy Transition Dialogue