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Украина закрывает границу для иностранцев

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Государственная граница закрывается для иностранцев до конца сентября.

Украина закрывает границу для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Правительство Украины приняло данное решение из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса. На Украину смогут попасть только те, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий. Правительство считает, что так им удастся защитить граждан и проявить ответственность перед иностранными партнерами.

По последним данным, на Украине заражены около 110 тыс. человек. Из них, 2354 пациента скончались. Действующий в стране карантин продлен до ноября.

Ранее мы сообщили, что Меркель и Маас потребовали наказать виновных в отравлении Навального.

Видео: YT / Espreso.TV

Теги: границы, иностранцы, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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