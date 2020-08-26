Государственная граница закрывается для иностранцев до конца сентября.

Украина закрывает границу для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Правительство Украины приняло данное решение из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса. На Украину смогут попасть только те, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий. Правительство считает, что так им удастся защитить граждан и проявить ответственность перед иностранными партнерами.

По последним данным, на Украине заражены около 110 тыс. человек. Из них, 2354 пациента скончались. Действующий в стране карантин продлен до ноября.

Ранее мы сообщили, что Меркель и Маас потребовали наказать виновных в отравлении Навального.

Видео: YT / Espreso.TV