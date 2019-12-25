США контролируют систему доменных имён и IP-адресов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о стремлении США использовать интернет как свою вотчину — и это противоречит всем международным правилам.

Как инструмент для обеспечения исключительно своих целей. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

Причина в том, по мнению политика, в том, что США контролируют систему доменных имён и IP-адресов. Медведев считает, что так быть не должно. Ведь США, добавил он, рассматривает любой вопрос с точки зрения собственных национальных интересов — и этот подход исключает любую конкуренцию.

Ранее Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии.