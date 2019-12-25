Россия всегда выступала за мир в соседних государствах.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Заявление он сделал на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что конфликт в Южной Осетии и Абхазии, который произошёл в августе 2008 года, был фактически объявлением войны России. Тогда президент Медведев, по его словам, принял "непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии". Сначала Россия защитила республики от агрессии, а после признала их независимость — как этого просили местные жители.

Медведев отметил, что если бы РФ поступила иначе, то Закавказье превратилось бы в "пороховую бочку", что для России недопустимо — так как она всегда выступала за мир в соседних государствах.

Ранее Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях.