Губернатор Петербурга вручил цхинвальской школе лабораторное оборудований.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с и.о. президента Южной Осетии Маратом Камболовым посетил среднюю общеобразовательную школу №5 в Цхинвале. В День знаний глава Северной столицы поздравил учеников и педагогов с началом учебного года.

Беглов подчеркнул, что Россия и Южная Осетия связаны общей историей, ценностями и крепкой дружбой. Петербург гордится сотрудничеством с республикой и готов помогать делом. Губернатор вручил школе сертификат на поставку лабораторного оборудования для научных экспериментов — оно поступит до конца года. Ученики также получили от Северной столицы учебные материалы, книги и наборы для творчества. В завершение Беглов выразил уверенность, что республика будет гордиться своими талантливыми школьниками.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга