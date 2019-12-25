МИД Японии высказался о судьбе мирного договора с Россией

Токио намерен сотрудничать с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора.

МИД Японии озвучил свои планы по мирному договору с Россией. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Недавно экс-премьер Синдзо Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья. Его пост занял Ёсихидэ Суга. В министерстве воздержались от прогнозов. Однако правительство Японии не исключило возможность развития японо-российских отношений в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора. Также Токио намерен взаимодействовать с Москвой в экономических и культурных сферах.

Напомним, что Япония и Россия долгое время не могут прийти к компромиссу и заключить мирный договор. Это связано с претензией Токио на острова Большой Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп.

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