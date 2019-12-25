Аналитики ждут новое потрясение на рынке нефти

Накануне состоялась виртуальная конференция S&P Global Platts (APPEC) 2020. На ней аналитики заявили об уязвимости стран-производителей нефти перед грядущим обрушением спроса.

Ожидается новое потрясение на рынке нефти. Об этом сообщает CNBC.

Аналитики полагают, что к концу 2020 года сокращение мирового спроса на сырье составит 8 млн баррелей в сутки. Уточняется, что на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем году. Спрос на нефть падает на фоне пандемии коронавируса. Запасы в хранилищах продолжают расти. Крупные производители уже подготовились к переизбытку ненужного сырья. Они арендовали танкеры, чтобы хранить там ненужные баррели.

Участники рынка уверены, что эпоха постоянного спроса на нефть подошла к концу. В британской ВР считают, что уровень потребления может остаться на том же уровне в ближайшие 30 лет.

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