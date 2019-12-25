Озвучены рекомендации для участников испытания вакцины "Спутник V"

Добровольцам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью и отказаться от донорства яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации.

Специалисты озвучили рекомендации для участников испытания вакцины "Спутник V". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на протокол клинического испытания.

В протоколе сказано, что женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследования вакцины, нужно отказаться от кормления грудью и не беременеть. Если женщина вдруг забеременела, то её немедленно отстраняют от вакцинации и берут под наблюдение. Мужчинам рекомендовано избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения. Кроме того, их настоятельно просят отказаться от алкоголя. Курящих людей просят ограничиться десятью сигаретами в день.

Напомним, вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. На прошлой неделе первая партия вакцины была выпущена в гражданский оборот. Стартовала третья фаза клинических испытаний.

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