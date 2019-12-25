Путин считает, что Россия эффективно противостоит коронавирусу

Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 на 100 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин считает, что РФ эффективно противостоит коронавирусу. Об этом, по его мнению, говорит тот факт, что страна находится только на 40-м месте по количеству заболевших на 100 тысяч человек.

При этом, подчеркнул глава государства, Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 на 100 тысяч человек. Путин уверен, что такая работа помогает сохранять эпидемиологическую обстановку в стране стабильной и выявлять инфекцию у носителя на ранних стадиях.

Ранее Анна Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19 человек. По словам специалиста, перенесший инфекцию пациент выделяет коронавирус на протяжении 90 дней.