Коронавирус может выделяться человеком до 90 дней.

Анна Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19 человек. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в рамках выступления на заседании президиума РАН. По словам специалиста, перенесший инфекцию пациент выделяет коронавирус на протяжении 90 дней.

Наши наблюдения сегодня — до 48 дней..., а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Российские вирусологи считают, что для окружающих пациент может оставаться опасным в течение двух недель, однако могут быть исключения. Также специалисты отметили, что не существует гарантий от повторных заражений, даже после вакцинации.

Центр Чумакова выходит на клинические испытания вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Научная Россия