Япония потратит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны

Деньги будут выделены с следующем финансовом году.

Япония потратит 770 миллионов долларов (около 80 миллиардов иен) на участие в проекте по освоению Луны. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NHK. Средства власти Токио выделят в следующем финансовом году, который зафиксирован с апреля 2021 года по март 2022 года.

Большая часть денег уйдет на создание нового беспилотного грузового космического корабля. Он заменит существующий "Конотори ("Аист"), который применяется с 2009 года для доставки грузов на Международную космическую станцию. Новый транспорт сможет принять участие в миссии снабжения окололунной станции Gateway.

Напомним, что бюджет Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на 2021 финансовый год составит 280 млрд иен (2,6 миллиардов долларов). Данный показатель является рекордом за всю историю существования организации.

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