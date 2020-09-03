Оксида железа на спутнике Земли не должно было быть из-за отсутствия кислорода и жидкой воды.

Ученые обнаружили на Луне ржавчину. Об этом рассказали специалисты, изучившие данные с индийского космического зонда "Чандраян-1". Аппарат нашел на спутнике Земли скопления гематита. Этот минерал образуется только в присутствии кислорода и воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Еще в 2008 году спектрометр Moon Mineralogy Mapper на борту "Чандраян-1" нашел на Луне воду в виде льда в ее полярных областях. Сейчас американские сотрудники Лаборатории реактивного движения нашли спектральные линии, которые соответствуют оксиду железа.

Напомним, что гематит (оксид железа) - продукт окисления горных пород, содержащих железо. Он распространен на Земле, Марсе и на некоторых астероидах. Именно эта "ржавчина" придает оттенок Красной планете. Однако на Луне его не должно быть, так там нет кислорода и жидкой воды. Также поверхность Луны подвержена бомбардировкам солнечного ветра, содержащего сильный восстановитель - водород. Землю от данного ветра защищает магнитное поле, но у Луны его нет.

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