Американский президент пообещал нации лидерство в космосе.

Дональд Трамп пообещал отправить женщину на Луну и водрузить флаг на Марсе. Об этом американский лидер сообщил избирателям во время съезда республиканской партии. По словам политика, Вашингтон станет первым, кто отправит женщину-астронавта на спутник Земли, а также, кто поднимет государственный флаг на красной планете.

Мы начнём новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее администрация Белого дома объявила о возобновлении американской лунной программы. Она получила название "Артемида". В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне. Этот проект станет началом пути к пилотируемым миссиям на Марс.

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Видео: YT / Fox News