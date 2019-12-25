В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС

Первая локация установлена при помощи камеры GoPro.

В NASA сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на Международной космической станции. Специалисты транслировали переговоры экипажа МКС с Землей. Оказалось, что оба места утечки находятся в российском модуле "Звезда".

Сейчас есть две предполагаемые зоны...Поэтому идея такая, чтобы за сегодняшние ночные съёмки камерами GoPro вот эти два места посмотреть с пристрастием представитель центра управления полетами

По словам эксперта из подмосковного центра, первая возможная зона утечки воздуха располагается около аппаратуры широкополосной системы связи, вторая - около трубопроводов. Ране первую зону получилось определить по движению пыли, которое зафиксировала камера GoPro.

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Фото: Pixabay.com