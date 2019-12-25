Камера GoPro сняла "протекающий" отсек модуля "Звезда" на МКС

За полдня давление в отсеке упало с 733 до 643 мм ртутного столба.

Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на Международной космической станции. В NASA отметили, что модуль будет изолирован еще на трое суток. При помощи камеры специалисты смогли проследить с какой скоростью воздух выходит из отсека.

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Напомним, что утром 2 октября экипаж МКС разместил камеру GoPro в промежуточную камеру модуля "Звезда", а также закрыл люки в "протекающий" отсек. Видеокамера следила за данными мановакуумметра (устройство отслеживает падение давления в отсеке). Вечером того же дня космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер снова открыли люки в промежуточную камеру. Они поняли, что за полдня давление упало с 733 до 643 мм ртутного столба.

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