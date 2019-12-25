Аппаратуру разработали специалисты "Энергии".

Украинское оборудование модуля "Наука" для МКС заменили российским. Об этом в интервью для журналистов "Русского космоса", выпускаемого "Роскосмосом", заявил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева

В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС. Напомним, что на данный момент на МКС в модуле "Звезда" находится два спальных места и одна уборная комната.

Напомним, что российский научный модуль будет запущен на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Аппарат будет выведен на орбиту планеты при помощи ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

На Байконуре стартовали электроиспытания модуля "Наука" для МКС.