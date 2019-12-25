На Байконуре стартовали электроиспытания модуля "Наука" для МКС

Модуль будет запущен в космос в 2021 году.

На космодроме "Байконур" стартовали электроиспытания модуля "Наука" для Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос" в Twitter-аккаунте. Чиновники рассказали, что многофункциональный лабораторный модуль будет запущен в космос в 2021 году.

Специалисты филиала Ракетно-космической корпорации "Энергия" на Байконуре приступили к заключительным электроиспытаниям оборудования сообщение "Роскосмоса"

Заместитель генерального директора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов ранее говорил журналистам о том, что перед запуском на МКС "Наука" пройдет цикл тестов. Подготовка аппарата вместе с испытаниями составит около шести месяцев. Затем еще три месяца уйдут у разработчиков на подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие мероприятия.

Дмитрию Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе".



